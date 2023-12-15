Жительница Навлинского района осталась без машины за пьяное вождение

Жительницу Навлинского района суд лишил автомобиля за повторное пьяное вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело об управлении транспортом в нетрезвом виде. Приговор выслушала 45-летняя жительница посёлка Алтухово Навлинского района.

Ночью 10 июля 2023 года женщину за рулём Hyundai Accent задержали инспекторы ГИБДД. Автомобилистка оказалась пьяна. При этом ранее женщину уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Суд приговорил виновную к 120-и часам обязательных работ. Также женщина лишилась водительских прав и автомобиля. Последний суд конфисковал в доход государства. Приговор вступил в законную силу.