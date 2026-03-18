Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Жительница Погарского района отправилась в колонию за продажу наркотиков

2026, 18 марта 10:10
Источник фото

Жительница Погарского района отправилась в колонию за продажу наркотиков знакомой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о сбыте запрещённых веществ. На скамье подсудимых оказалась ранее судимая 38-летняя жительница Погарского района.  

В июле прошлого года в селе Курово фигурантка продала своей знакомой 0,191 грамма синтетического наркотика за 1500 рублей.

Суд присоединил наказание по предыдущему приговору и отправил в новую на шесть с половиной лет в колонию. Решение не вступило в законную силу.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14523) брянск (6856) ДТП (2700) ГИБДД (2237) прокуратура (2051) уголовное дело (2015) Александр Богомаз (1900) суд (1786) авария (1646) мчс (1506) коронавирус (1272) умвд (1045)