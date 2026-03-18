Жительница Погарского района отправилась в колонию за продажу наркотиков знакомой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о сбыте запрещённых веществ. На скамье подсудимых оказалась ранее судимая 38-летняя жительница Погарского района.
В июле прошлого года в селе Курово фигурантка продала своей знакомой 0,191 грамма синтетического наркотика за 1500 рублей.
Суд присоединил наказание по предыдущему приговору и отправил в новую на шесть с половиной лет в колонию. Решение не вступило в законную силу.