Жительница Погарского района отправилась в колонию за продажу наркотиков

2026, 18 марта 10:10

Жительница Погарского района отправилась в колонию за продажу наркотиков знакомой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о сбыте запрещённых веществ. На скамье подсудимых оказалась ранее судимая 38-летняя жительница Погарского района.

В июле прошлого года в селе Курово фигурантка продала своей знакомой 0,191 грамма синтетического наркотика за 1500 рублей.

Суд присоединил наказание по предыдущему приговору и отправил в новую на шесть с половиной лет в колонию. Решение не вступило в законную силу.