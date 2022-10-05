Жительница Злынки напала на знакомых с газовым баллончиком

Суд отправил на работу жительницу Злынки за нападение на двух женщин с газовым баллончиком.

Суд Злынковского района рассмотрел уголовное дело о причинении вреда здоровью в отношении 25-летней женщины.

16 июля жительница Злынки пришла к знакомой. Во дворе дома женщины поссорились. Обвиняемая распылила в лицо приятельницы содержимое газового баллончика. На крики из дома вышла мать потерпевшей. Нападавшая и ей брызнула в лицо. Женщины с ожогами глаз обратились в больницу.

Суд приговорил виновную к обязательным работам на срок 150 часов. Приговор не вступил в законную силу.