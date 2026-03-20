Происшествия

Жительнице Стародуба грозит лишение прав за нетрезвое вождение

2026, 20 марта 17:28
Жительнице Стародуба грозит лишение прав за нетрезвое вождение. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.  

 

Днём 14 марта 2026 года на улице Свердлова в городе Стародуба сотрудниками дорожно-патрульной службы остановили автомобиль Nissan Primera. У 38-летней женщины за рулём были признаки опьянения. Проходить медицинское освидетельствование автомобилистка отказалась. 

Инспектор составил на женщину административный материал. Её грозит 45 тысяч рублей штрафа и лишение водительских прав. Решение по делу примет суд.

Читайте также

Суд оштрафовал жительницу Трубчевска за мошенничество с чернобыльскими выплатами
20 марта 15:35
Суд оштрафовал жительницу Трубчевска за мошенничество с чернобыльскими выплатами
Дроны ударили по автомобилю в Погарском районе
20 марта 14:36
Дроны ударили по автомобилю в Погарском районе
Пять педагогов вышли в финал регионального этапа конкурса «Учитель года России»
20 марта 13:44
Пять педагогов вышли в финал регионального этапа конкурса «Учитель года России»

