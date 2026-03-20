Жительнице Стародуба грозит лишение прав за нетрезвое вождение

2026, 20 марта 17:28

Жительнице Стародуба грозит лишение прав за нетрезвое вождение. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Днём 14 марта 2026 года на улице Свердлова в городе Стародуба сотрудниками дорожно-патрульной службы остановили автомобиль Nissan Primera. У 38-летней женщины за рулём были признаки опьянения. Проходить медицинское освидетельствование автомобилистка отказалась.

Инспектор составил на женщину административный материал. Её грозит 45 тысяч рублей штрафа и лишение водительских прав. Решение по делу примет суд.