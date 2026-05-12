Кражу 20 тысяч рублей с чужой карты раскрыли полицейские в Дятьковском районе

2026, 12 мая 13:31
Кражу 20 тысяч рублей с чужой карты раскрыли полицейские в Дятьковском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратилась жительница посёлка Бытошь Дятьковского района. Женщина потеряла свою банковскую карту. Неизвестный злоумышленник успел потратить со счёта более 20 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска в тот же день задержали подозреваемых в краже.  35-летний и 48-летняя жители города ранее уже были судимы. Их 47-летний подельник  в поле зрения полиции ранее не попадал. деньги с чужой карты они потратили на покупки в магазинах.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».

