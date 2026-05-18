Контрабанду антиквариата из Европы пресекли таможенники в Брянской области

2026, 18 мая 15:20
Контрабанду антиквариата из Европы пресекли таможенники в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

 

Сотрудники Брянской таможни и Центральной почтовой таможни перехватили две посылки из Германии в Санкт-Петербург. Внутри сотрудники обнаружили 39 изделий: серебряные и бронзовые военные награды Третьего рейха, памятные спортивные медали, знаки и значки. Заявленная в документах стоимость товаров составила 30 тысяч рублей. Но экспертиза показала, что в посылках находятся предметы фалеристики XIX-XX веков стоимостью 270 тысяч рублей. Они относятся к культурным ценностям. В том числе в посылках были Балтийский крест,  крест «За военные заслуги», крест «Гинденбурга», медаль «За зимнюю кампанию на Востоке 1941/42» и множество нагрудных спортивных квалификационных знаков времен нацистской Германии.

Стражи порядка выяснили, что житель Санкт-Петербурга под видом сувениров заказывал из-за границы предметы фалеристики для перепродажи на внутреннем рынке. Мужчину задержали в почтовом отделении при получении посылки. 

«Он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, либо штраф в размере от 300 тысяч до одного миллиона рублей», – рассказал замначальника Брянской таможни Дмитрий Крохмаль. 

По факту контрабанды культурных ценностей возбуждено уголовное дело.

 

Фото пресс-службы Брянской таможни

