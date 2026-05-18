Брянские дзюдоисты завоевали шесть наград на турнире в Калужской области. Об этом сообщили в городском спорткомитете.
В воскресенье, 17 мая, в посёлке Боровск Калужской области состоялся открытый турнир по дзюдо. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Брянской, Московской, Калужской и Тверской областей.
Брянск успешно представили воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по борьбе. Первое место заняли Ярослав Семченков и Александр Борисенко. Серебряными призёрами стали Максим Хомяков и София Решетнева. На третью ступень пьедестала почёта поднялись Иван Каленин и Ксения Андрюшина.