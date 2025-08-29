Город32

Жительницу Брянска ждёт суд за кражу 600 тысяч рублей у отца

2025, 29 августа 12:41 Происшествия
Жительницу Брянска ждёт суд за кражу 600 тысяч рублей у отца
Жительницу Брянска, заменившую принадлежащие отцу 600 тысяч рублей на сувенирные билеты «Банка приколов», ждёт суд. ОБ этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

Фокинский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о краже крупной суммы денег. В преступлении обвиняют 51-летнюю жительницу областного центра. 

По версии следствия, с 13 декабря 2024 года по 15 января 2025 года женщина из квартире 89-летнего отца похитила 600 тысяч рублей. Деньги в конверте она подменила на сувенирные банкноты «Банка приколов». Факт кражи потерпевший обнаружил, когда попытался расплатиться одной из таких купюр в магазине. 

Обвиняемая вернула родственнику похищенное.

