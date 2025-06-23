Жительницу Брянска ждёт суд за убийство супруга. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело об убийстве. В преступлении обвиняют 30-летнюю жительницу областного центра.

По версии следствия, 30 апреля 2025 года во время распития спиртных напитков между женщиной и её мужем произошёл конфликт. Она взяла кухонный нож и 19 раз ударила в грудь. Потерпевший скончался на месте.

Ранее женщина уже была судима за причинение потерпевшему тяжкого вреда здоровью. Теперь обвиняемой грозит до 15 лет колонии.