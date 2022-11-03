Жительницу Брянского района подозревают в склонении детей к употреблению наркотиков

36-летней жительницу Брянского района правоохранители подозревают в склонении своих несовершеннолетних детей к употреблению наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали в Фокинском районе Брянска женщину, подозреваемую в торговле запрещенными веществами. У 36-летней жительницы Брянского района полицейские изъяли пакет с порошком. В экспертно-криминалистическом центре определили, что это – мефедрон общим весом 494 грамма. В жилье женщины стражи порядка нашли ещё 60 граммов синтетических наркотиков, а также приспособления для расфасовки.
В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Её отправили в СИЗО.
Кроме того, полицейские подозревают женщину в склонении своих несовершеннолетних детей к употреблению наркотиков. Решается вопрос о возбуждении ещё одного уголовного дела.
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