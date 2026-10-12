Жительницу Мглина ждёт суд за кражу денег с карты умершего сожителя

2026, 12 октября 15:31

Жительницу Мглина ждёт суд за кражу денег с карты умершего сожителя. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Мглинский районный суд рассмотрит уголовное дело о краже с банковского счёта. Приговор выслушают 35-летняя и 42-летний жители Мглина.

По версии правоохранителей, в апреле 2026 года женщина завладела банковской картой своего умершего сожителя. Она расплачивалась ей в магазине за алкогольные напитки. Позже фигурантка передала карту сожителю своей матери. Тот также тратил чужие деньги для оплаты покупок. Вдвоём с банковского счета умершего они похитили свыше 22 тысяч рублей.