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Образование

Брянские педагоги получили награды в профессиональный праздник

2026, 06 октября 11:00
Брянские педагоги получили награды в профессиональный праздник
Источник фото

Брянские педагоги получили награды в профессиональный праздник. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

В понедельник, 5 октября, в Брянском областном губернаторском Дворце детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина прошло торжественное мероприятие. Его посвятили Дню учителя.

В зале собрались педагоги и ветераны сферы образования. Их с профессиональным праздником поздравил губернатор Брянской области Егор Ковальчук. 

«Ваша профессия — одна из самых важных и созидательных: вы формируете человека. От Вас во многом зависит будущее Брянской области, ведь вы учите детей самостоятельно мыслить, принимать решения и нести ответственность за свой выбор. Ваша задача — помочь им стать успешными людьми и достойными гражданами России», – подчеркнул Егор Ковальчук.

Также учителей поздравили председатель облдумы Валентин Суббот, федеральный инспектор Игорь Фильченков, председатель комитета Госдумы Федерального Собрания РФ по физической культуре и спорту Олег Матыцин, депутаты Госдумы Александр Богомаз, Сергей Антошин и Николай Щеглов, зампредседателя Общественной палаты Артём Сухоломкин и председатель Профсоюза работников народного образования и науки Анна Голубева. Почётные гости вручили лучшим представителям профессии  государственные награды. 

В системе образования Брянской области трудятся 18 тысяч педагогов. 150 молодых учителей начали работать в образовательных организациях в 2026 году. 183 человека удостоены звания «Заслуженный учитель Российской Федерации», а ещё 31 – звания «Заслуженный работник образования Брянской области». Брянские педагоги трижды становились победителями конкурса «Учитель года России». 

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