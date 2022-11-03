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Жительницу Житни обвиняют в издевательствах над ребёнком

2022, 03 ноября 09:58 Происшествия
Жительницу Житни обвиняют в издевательствах над ребёнком
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34-летней жительницу посёлка Житня обвиняют в причинении побоев и психических страданий дочери. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи расследовали уголовное дело о причинении побоев и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. В преступлении обвиняют 34-летнюю жительницу посёлка Житня Почепского района.

С апреля по сентябрь 2022 года пьяная обвиняемая у себя дома по малозначительным поводам матом ругалась на 10-летнюю дочь и наносила ей удары подручными твердыми предметами. Ребёнок получил физическую боль и психические страдания.

Преступления выявили сотрудники подразделения полиции по делам несовершеннолетних. Уголовное дело направлено в суд.

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