Происшествия

Жителя Брянска обвиняют в незаконной переделке и хранении ружья

2026, 21 мая 12:18
Жителя Брянска обвиняют в незаконной переделке и хранении ружья. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Жуковский районный суд рассмотрит уголовное дело о незаконном хранении и переделке огнестрельного оружия. Приговор выслушает 54-летний житель Брянска.

По версии следствия, в 2024 году мужчина нашёл в лесу Жуковского района охотничье ружье и 10 патронов к нему. Оружие он принёс на территорию арендуемого земельного участка в городе Жуковка. С помощью углошлифовальной машины он укоротил ствол и штатный приклад ружья, изготовив обрез. Самодельное оружие он хранил в бытовке.

