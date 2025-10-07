Жителя Брянска обвиняют в убийстве знакомого

68-летнего жителя Брянска обвиняют в жестоком убийстве знакомого. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По подозрению в преступлении правоохранители задержали 68-летний житель областного центра.

По версии следствия, вечером 1 октября пьяный фигурант в доме в селе Белоголовль Жуковского района поссорился с 59-летним знакомым. Он десять раз ударил приятеля ножом. Потерпевший умер на месте происшествия.

Задержанному мужчине предъявили обвинение. Суд заключил его под стражу на время расследования.