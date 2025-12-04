Суд в Мглине озвучит приговор по делу о травмировании на производстве

2025, 04 декабря 18:37

Суд в Мглине озвучит приговор по делу о травмировании на производстве. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о травмировании на производстве. Приговор выслушает 54-летний директор предприятия по производству крахмала в Мглинском районе.

По версии следствия, 21 марта 2025 года руководитель допустил эксплуатацию винтового конвейера без защитного ограждения вращающегося шнека и не контролировал безопасность работ. Чистящему оборудование 55-летнему сотруднику отрезало правую руку до предплечья.