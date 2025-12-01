Подросток пострадал при столкновении машины с питбайком на брянской трассе

2025, 01 декабря 13:34

Подросток пострадал при столкновении машины с питбайком на трассе в Брянском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

30 ноября на 135-м км автомобильной дороги федерального значения Р-120 «Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь» в Брянском районе произошло ДТП.

44-летний водитель за рулём автомобиля Renault Logan при повороте налево в неположенном месте не уступил дорогу питбайку. 17-летний юноша ехал прямо. При столкновении байкер получил тяжёлые травмы. Подростка госпитализировали.

На водителя иномарки инспекторы составили административный протокол за нарушение требований разметки на проезжей части. Юному байкеру также грозит наказание за вождение без прав и необходимых документов на транспорт. На отца подростка стражи порядка составили административный материал за неисполнение обязанностей по воспитанию.