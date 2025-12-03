Спасатели отключили аккумуляторы у повреждённых в ДТП машинах в Брянске

2025, 03 декабря 11:13

Спасатели отключили аккумуляторы у повреждённых в ДТП машинах в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне днём в спасательное ведомство поступила информация дорожно-транспортном происшествии в Бежицком районе Брянска. На улице Куйбышева столкнулись два легковых автомобиля.

В ликвидации последствий аварии участвовали специалисты пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы. Спасатели отключили аккумуляторные батареи у повреждённых машин. О пострадавших в ведомстве не сообщили.