ДТП

Спасатели отключили аккумуляторы у повреждённых в ДТП машинах в Брянске

2025, 03 декабря 11:13
Спасатели отключили аккумуляторы у повреждённых в ДТП машинах в Брянске
Спасатели отключили аккумуляторы у повреждённых в ДТП машинах в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.  

Накануне днём в спасательное ведомство поступила информация дорожно-транспортном происшествии в Бежицком районе Брянска. На улице Куйбышева столкнулись два легковых автомобиля.  

В ликвидации последствий аварии участвовали специалисты пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы. Спасатели отключили аккумуляторные батареи у повреждённых машин. О пострадавших в ведомстве не сообщили.

Культурно-досуговый центр построили в брянском парке
Первые новогодние ёлки «зажглись» в Брянске
На улице Горького в Брянске выложили плиткой новый тротуар

