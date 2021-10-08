Жителя Брянска осудят за убийство матери молотком

Расправившись с пожилой женщиной, брянец закопал тело в саду.

Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве женщины собственным сыном.

6 августа 38-летний сын пенсионерки в ходе ссоры на садовом участке в Нетьинке Брянского района нанес ей несколько ударов молотком по голове. Женщина погибла на месте. Тело убийца закопал на территории участка.

Уголовное дело возбудили по статье «Убийство». Материалы направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.