Жителя Брянска задержали за кражу 30 футболок из магазина

Рецидивиста из Брянска стражи порядка задержали по подозрению в краже 30 футболок, стоимостью 22 тысячи рублей, из магазина. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Сотрудники магазина одежды, расположенного в торговом центре в Советском районе Брянска, сообщили в полицию о краже. При изучении записей с камер видеонаблюдения они увидели, как посетитель забрал стопку футболок и сбежал. Ущерб составил около 22 500 рублей.

Оперативники уголовного розыска за сутки установили подозреваемого. Им оказался 29-летний житель Брянска. Мужчина ранее был судим за аналогичные преступления. Фигурант признался, что продал вещи случайным прохожим.

Возбуждено уголовное дело.