Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Жителя Брянска ждёт суд из-за финансирования нежелательной иностранной организации.

2026, 13 февраля 16:34
Жителя Брянска ждёт суд из-за финансирования нежелательной иностранной организации.
Источник фото

Жителя Брянска ждёт суд из-за финансирования нежелательной иностранной организации. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

 

Прокурора направила в суд города Брянска уголовное дело о финансировании нежелательной иностранной организации. В преступлении подозревают 50-летнего жителя областного центра. 

Следователи установили, что мужчина неоднократно переписывался в мессенджере с участником иностранной религиозной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России. С ноября 2022 года по ноябрь 2023 года фигурант перевёл со своей банковской карты на счета участников организации более 380 тысяч рублей для поддержки её функционирования.

Преступление выявили оперативники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Брянской области.

Метки: , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

В Брянской области изменится расписание поездов из-за ремонт путей
13 февраля 16:03
В Брянской области изменится расписание поездов из-за ремонт путей
Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о гибели осужденного
13 февраля 14:38
Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о гибели осужденного
Кражу металла из вагона-рефрижератора раскрыли брянские полицейские
13 февраля 13:39
Кражу металла из вагона-рефрижератора раскрыли брянские полицейские

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14193) брянск (6789) ДТП (2675) ГИБДД (2204) прокуратура (2028) уголовное дело (1986) Александр Богомаз (1825) суд (1785) авария (1632) мчс (1492) коронавирус (1272) умвд (1029)