Жителя Брянска ждёт суд из-за финансирования нежелательной иностранной организации.

2026, 13 февраля 16:34

Жителя Брянска ждёт суд из-за финансирования нежелательной иностранной организации. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Прокурора направила в суд города Брянска уголовное дело о финансировании нежелательной иностранной организации. В преступлении подозревают 50-летнего жителя областного центра.

Следователи установили, что мужчина неоднократно переписывался в мессенджере с участником иностранной религиозной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России. С ноября 2022 года по ноябрь 2023 года фигурант перевёл со своей банковской карты на счета участников организации более 380 тысяч рублей для поддержки её функционирования.

Преступление выявили оперативники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Брянской области.