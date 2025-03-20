Жителя брянского села ждёт суд за убийство знакомого

Жителя брянского села, забившего до смерти приятеля, ждёт суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Севский районный суд рассмотрит уголовное дело об убийстве. В преступлении обвинили 38-летнего жителя села Шведчики.

По версии следствия, днём 21 декабря прошлого года фигурант распивал спиртные напитки вместе со знакомым. Мужчины поссорились. Обвиняемый не менее 46 раз ударил приятеля в область жизненно важных органов. Потерпевший умер на месте.

Обвиняемый пояснил, что словесный конфликт вызвал у него вспышку агрессии. 10 минут он избивал оппонента руками и ногами до тех пор, пока последний не перестал шевелиться.