Жителя Клинцов обвиняют в случайном убийстве

Жителя Клинцов ждёт суд за убийство посетителя ночного клуба по неосторожности. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи завершили расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности. В преступлении обвиняют 23-летнего жителя города Клинцы.

По версии следствия, 30 июля 2022 года мужчина около ночного клуба «Арбат» поссорился с посетителем. Он ударил оппонента по голове. потерпевший упал и ударился головой о тротуарную плитку.

Нападавший скрылся с места происшествия. Позже его задержали правоохранители. А потерпевший от полученных травм через несколько дней умер в больнице.

Уголовное дело следователи направили в суд.