Жителя Клинцов подозревают в краже ламината и лампочек

Жителя города Клинцы подозревают в хищении обоев, ламината и лампочек из чужой квартиры. Об этом рассказали в региональном УМВД.
Жительница Клинцов обратилась в полицию с заявлением. Женщина рассказала, что собиралась делать ремонт в своей квартире. Она купила стройматериалы и временно переехала. Вернувшись к себе домой она обнаружила сломанное окно. Также из помещения пропали несколько рулонов обоев, пара упаковок ламината,смеситель для душа и девять лампочек. Стройматериалов было похищено на 15 тысяч рублей.
Стражи порядка задержали подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый 27-летний житель города. Похищенное имущество полицейские обнаружили у мужчины дома.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.
08.11.2022 14:50
Будущим водителям рассказали о последствиях нарушения ПДД на переездах
Сегодня на переезде, расположенном около улицы Районная Подстанция города Сафоново в Смоленской области, железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД провели открытый урок безопасности для курсантов местной автошколы. Мероприятие организовано в рамках профилактической акции «Внимание, переезд!». Будущим водителям ещё раз напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей, акцентировав внимание на тяжёлых последствиях нарушений
03.11.2022 14:56
МЖД признана победителем производственного соревнования
Сегодня в ОАО «РЖД» в ходе селекторного совещания отмечены лучшие магистрали за 3 квартал, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД. Московская железная дорога признана победителем производственного соревнования. Раньше такого звания дорога удостаивалась в 2008 году. За 10 месяцев на Московской железной дороге – филиале ОАО «РЖД» отправлено около 600 млн пассажиров, что на 5,3% выше результатов
03.11.2022 11:32
Свыше 5,5 тысяч грузовых поездов по расписанию отправлено на МЖД за 10 месяцев
За 10 месяцев 2022 года Московская железная дорога обеспечила отправление 5550 поездов с помощью сервиса «Перевозка по расписанию», что на 14% больше аналогичного периода прошлого года. Положительная динамика достигнута за счет расширения географии отправок, в частности, освоения 92 новых маршрутов. Большая часть отправок осуществлялась в направлении станции Гродеково в Приморском крае и далее в Китай,
03.11.2022 11:28
Из Смоленска в Китай отправился первый флексипоезд с рапсовым маслом
Первый флексипоезд с рапсовым маслом отправился со станции Смоленск-Центральный в Китай. В составе поезда 82 контейнера, содержащие более 1,7 тыс. тонн продукции местного производства. Поезд формируется из контейнеров со специальными эластичными одноразовыми емкостями-вкладышами, предназначенными для наливных грузов. Он проследует через сухопутный пограничный переход Забайкальск — Маньчжурия в Китай по специально разработанному расписанию, что позволяет существенно
02.11.2022 12:47
Проблемы при дворе
На что жалуются горожане председателю облдумы? На днях председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов провёл приём граждан в Смоленске. Горожане жаловались на отсутствие освещения и благоустройства, затопленные подвалы домов и халатность профильных ведомств. Нечистоты и темнота Жильцы многоэтажного дома по улице Кутузова, 30 уже на протяжении длительного времени вынуждены дышать нечистотами — у них затоплен
02.11.2022 12:46
«Они сражались за Родину»
В Смоленском районе простились с бойцами Красной Армии. Каждый год на Смоленщине в конце полевого сезона поисковики подводят итоги «Вахты Памяти». В этом году снова была проделана огромная работа, за плечами – 16 захоронений. Проститься с найденными бойцами в деревню Новые Батеки Смоленского района приехали военнослужащие, депутаты облдумы, активисты партии и местные жители. – Всего