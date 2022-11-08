Жителя Клинцов подозревают в краже ламината и лампочек

Жителя города Клинцы подозревают в хищении обоев, ламината и лампочек из чужой квартиры. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Жительница Клинцов обратилась в полицию с заявлением. Женщина рассказала, что собиралась делать ремонт в своей квартире. Она купила стройматериалы и временно переехала. Вернувшись к себе домой она обнаружила сломанное окно. Также из помещения пропали несколько рулонов обоев, пара упаковок ламината,смеситель для душа и девять лампочек. Стройматериалов было похищено на 15 тысяч рублей.

Стражи порядка задержали подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый 27-летний житель города. Похищенное имущество полицейские обнаружили у мужчины дома.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.