Жителя Новозыбкова обвиняют в убийстве приятеля стулом

Жителя Новозыбкова задержали за убийство приятеля стулом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Брянские следователи возбудили уголовное дело о причинении смертельных травм. По версии следствия, вечером 16 апреля 2023 года житель Новозыбкова был в доме своего приятеля по улице 50 лет СССР в деревне Кожановка Злынковского района. Мужчины поссорились. Гость избил хозяина дома стулом. От полученных травм потерпевший умер на месте происшествия.

Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Следователи предъявили ему обвинение.