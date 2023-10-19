Жителя Новозыбкова подозревают в краже одежды и денег из гостиницы

28-летнего рецидивиста из Новозыбкова подозревают в краже одежды и денег у сотрудниц гостиницы. О происшествии рассказали в региональном УМВД.

С заявлениями о пропаже одежды и 20 тысяч рублей в полицию обратились три работницы гостиницы города Новозыбкова. Вещи и деньги они на время работы оставили в подсобном помещении.

Полицейские установили и задержали подозреваемого в краже. 28-летний житель города уже был судим за грабёж. Ночью он пробрался в подсобку и забрали одежду и наличные деньги.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.