Жителя Почепа ждёт суд за вымогательство и угрозы судебному приставу

Житель Почепа предстанет перед судом по обвинению в вымогательстве и угрозах причинения вреда здоровью судебному приставу. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские суд рассмотрит уголовное дело об угрозе причинения вреда здоровью судебного пристава-исполнителя и вымогательстве. В преступлениях обвиняют 46-летнего жителя города Почеп.

По версии правоохранителей, мужчина имеет большие долги по кредитам. Утром 27 марта 2024 года он прибыл в посёлок Поповка Почепского района. Угрожая монтировкой и строительным ножом сотрудникам службы судебных приставов он пытался помешать передать конфискованный у него автомобиль новому собственнику.

В тот же день он проник в салон машины, взяв горючую жидкость и спички. Он стал требовать от нового владельца 300 тысяч рублей, угрожая сжечь автомобиль. Потерпевший деньги фигуранту передал.

Обвиняемому грозит тюремный срок.