Жителя Почепского района обвиняют в убийстве соседа

Житель Почепского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве соседа. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело об убийстве. В преступлении обвиняют 24-летнего жителя Почепского района.

По версии следствия, вечером 13 декабря прошлого года пьяный мужчина пришёл в дом к своему соседу в селе Семцы. Мужчины поссорились. Фигурант несколько раз ударил соседа ножом в грудь и подручными твердыми предметами по голове. Потерпевший умер на месте происшествия.

Фигурант заключен под стражу.