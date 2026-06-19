Жителя Погара ждёт суд за повторное нетрезвое вождение

2026, 19 июня 15:39

Жителя Погара ждёт суд за повторное нетрезвое вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Погарский районный суд рассмотрит уголовное дело о повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Приговор выслушает 32-летний житель Погарского района.

По версии правоохранителей, днём 15 марта 2026 года в Погаре фигурант не справился с управлением мотоцикла. Он съехал с дороги и опрокинулся. Мужчина оказался пьян.

Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона. На мотоцикл обвиняемого суд наложил арест.