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Криминал

Жителя Погара ждёт суд за повторное нетрезвое вождение

2026, 19 июня 15:39
Жителя Погара ждёт суд за повторное нетрезвое вождение
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Жителя Погара ждёт суд за повторное нетрезвое вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Погарский районный суд рассмотрит уголовное дело о повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Приговор выслушает 32-летний житель Погарского района.

По версии правоохранителей, днём 15 марта 2026 года в Погаре фигурант не справился с управлением мотоцикла. Он съехал с дороги и опрокинулся. Мужчина оказался пьян. 

Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона. На мотоцикл обвиняемого суд наложил арест.

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