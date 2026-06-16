Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ДТП

Мужчина погиб при столкновении трёх автомобилей в Жуковском районе

2026, 16 июня 16:36
Мужчина погиб при столкновении трёх автомобилей в Жуковском районе
Источник фото

Мужчина погиб при столкновении трёх автомобилей в Жуковском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Накануне днём на 171-м км федеральной автомобильной дороги Р-120 «Орёл – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь» в Жуковском районе произошла авария. 77-летний водитель за рулём автомобиля Skoda выехал на встречную полосу и врезался в грузовик ISUZU. Затем иномарку отбросило на автомобиль Dodge. 

Водитель Skoda от полученных травм умер на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. По предварительной версии мужчина заснул за рулём. 

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.

Метки: , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянец лишился машины за кражу кормовой добавки с фермы
16 июня 14:36
Брянец лишился машины за кражу кормовой добавки с фермы
Брянца суд отправил в СИЗО за оправдание терроризма
16 июня 13:39
Брянца суд отправил в СИЗО за оправдание терроризма
Мошенники похитили почти пять миллионов рублей у брянского пенсионера
16 июня 12:36
Мошенники похитили почти пять миллионов рублей у брянского пенсионера

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15526) брянск (6992) ДТП (2784) ГИБДД (2348) прокуратура (2126) уголовное дело (2070) Александр Богомаз (1998) суд (1795) авария (1681) мчс (1557) коронавирус (1272) дороги (1087)