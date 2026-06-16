Мужчина погиб при столкновении трёх автомобилей в Жуковском районе

2026, 16 июня 16:36

Мужчина погиб при столкновении трёх автомобилей в Жуковском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Накануне днём на 171-м км федеральной автомобильной дороги Р-120 «Орёл – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь» в Жуковском районе произошла авария. 77-летний водитель за рулём автомобиля Skoda выехал на встречную полосу и врезался в грузовик ISUZU. Затем иномарку отбросило на автомобиль Dodge.

Водитель Skoda от полученных травм умер на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. По предварительной версии мужчина заснул за рулём.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.