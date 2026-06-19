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Криминал

Подростка из Брянска обвиняют в хищении мотоцикла

2026, 19 июня 16:31
Подростка из Брянска обвиняют в хищении мотоцикла
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Подростка из Брянска ждёт суд по обвинению в хищении мотоцикла. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратился 62-летний житель Бежицкого района Брянска. Со двора, принадлежащего ему домовладения, пропал мотоцикл. Ущерб превысил 111 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастен 16-летний житель областного центра. В поле зрения полиции до этого случая он не попадал. 

О том, что на участке нежилого домовладения есть мотоцикл, подросток узнал от приятеля. Ночью парень проник во двор, выкатил транспортное средство и спрятал в лесу. На следующий день он кататься. Но мотоцикл, заведенный «с толкоча», быстро заглох. Юноша бросил транспорт в лесу. Полицейские нашли мотоцикл и вернули владельцу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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