Подростка из Брянска обвиняют в хищении мотоцикла

2026, 19 июня 16:31

Подростка из Брянска ждёт суд по обвинению в хищении мотоцикла. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 62-летний житель Бежицкого района Брянска. Со двора, принадлежащего ему домовладения, пропал мотоцикл. Ущерб превысил 111 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастен 16-летний житель областного центра. В поле зрения полиции до этого случая он не попадал.

О том, что на участке нежилого домовладения есть мотоцикл, подросток узнал от приятеля. Ночью парень проник во двор, выкатил транспортное средство и спрятал в лесу. На следующий день он кататься. Но мотоцикл, заведенный «с толкоча», быстро заглох. Юноша бросил транспорт в лесу. Полицейские нашли мотоцикл и вернули владельцу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.