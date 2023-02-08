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Жителя села Шкрябино ждёт суд за убийство знакомого

2023, 08 февраля 08:08 Происшествия
Жителя села Шкрябино ждёт суд за убийство знакомого
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Перед судом предстанет житель села Шкрябино за причинение смертельных травм приятелю. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

Брянские следователя завершили расследование уголовного дела о причинении тяжелых травм, повлекших смерть. В преступлении обвиняют 27-летнего жителя села Шкрябино Стародубского района.

По версии следствия, 14 октября прошлого года пьяный мужчина был в доме своего знакомого по улице Троснина в городе Стародубе. Там он поссорился с  хозяином жилища  и жестоко его избил. От полученных травм потерпевший умер на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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