Жителя Стародуба осудили к реальному сроку за повтроную пьяную езду

Суд в Стародубе приговорил к семи месяцам колонии местного жителя, который попался инспекторам ГИБДД за повторной пьяной ездой.

О решении суда сообщила прокуратура Брянской области.

Было установлено, что в июле осужденный попался пьяным за рулем, в то время как ранее был лишен прав и оштрафован за пьяную езду.

Суд также на три года и три месяца лишил его права управления транспортными средствами.