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Культура

Брянский ансамбль «Модно-народно» вышел в финал международного фестиваля

2026, 14 октября 12:29
Брянский ансамбль «Модно-народно» вышел в финал международного фестиваля
Источник фото

Брянский ансамбль «Модно-народно» вышел в финал международного фестиваля. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Егор Ковальчук. 

 

На прошлой неделе в городах Могилеве и Шклове Республики Беларусь прошёл XIX Международный фестиваль «Молодёжь — за Союзное государство». Он проходит по инициативе Парламентского Собрания Союза Беларуси и России с 2006 года.

В рамках фестиваля состоялся конкурс исполнителей молодежной песни и хореографических коллективов. В финал творческого состязания вышел вокальный ансамбль «Модно-народно» Брянского центра «Народное творчество». Коллектив отмечен дипломом «За выдающееся исполнительское мастерство, яркую творческую индивидуальность и вклад в укрепление дружбы народов России и Беларуси».

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