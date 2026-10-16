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Военные сбили 189 беспилотников ВСУ над Брянской область за сутки

2026, 16 октября 09:15
Военные сбили 189 беспилотников ВСУ над Брянской область за сутки
Источник фото

Военные сбили 189 беспилотников ВСУ над Брянской область за сутки. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Егор Ковальчук. 

 

За минувшие сутки Брянская область вновь подверглась массированной атаке ВСУ. Военнослужащие обнаружили в небе над регионом 189 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все цели уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии.

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