Военные сбили 189 беспилотников ВСУ над Брянской область за сутки

2026, 16 октября 09:15

Военные сбили 189 беспилотников ВСУ над Брянской область за сутки. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

За минувшие сутки Брянская область вновь подверглась массированной атаке ВСУ. Военнослужащие обнаружили в небе над регионом 189 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все цели уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии.