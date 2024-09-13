10 беспилотников уничтожили за ночь над Брянской областью

10 беспилотников уничтожили военные за ночь над Брянской областью. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Военнослужащие минобороны РФ пресекли очередную террористическую атаку ВСУ на Брянскую область. В ночь на 13 сентября сразу десять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа заметили над регионом. Нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» – подчеркнул Александр Богомаз.