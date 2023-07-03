Дом композитора ремонтируют в Почепе

На территории гимназии в Почепе идёт ремонт дома композитора Матвея Блантера. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

В гимназии №1 в Почепе идёт капитальный ремонт. Подрядчик меняет кровлю, системы вентиляции, отопления, водоотведения и канализации. Также полностью обновится внутренняя отделка помещений. В школе появятся цифровые лаборатории, интерактивные доски и новое оборудование для кабинета ОБЖ.

«На территории гимназии находится дом нашего знаменитого земляка композитора Матвея Блантера. Здесь проводятся уроки музыки, обществознания, русского языка и литературы. В 1945 от дома остался только фундамент, его заново отстроили, а в этом году полностью обновим внутренние помещения. 8 млн рублей выделено из областного бюджета на оборудование и музыкальные инструменты», – уточнил Александр Богомаз.

К 1 сентября в Брянской области капитально отремонтируют 32 здания школ.