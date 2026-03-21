154 беспилотника сбили военные за сутки над Брянщиной

2026, 21 марта 12:57

154 беспилотника сбили военные за минувшие сутки над Брянщиной. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

С 8 часов утра 20 марта до 8 часов утра 21 марта Брянская область подверглась массированной атаке ВСУ. Военнослужащие Минобороны РФ, мобильно–огневые группы бригады «БАРС – Брянск» и спецподразделения Росгвардии уничтожили 154 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Только за ночь защитники сбили 47 вражеских БпЛА.

«Пострадавших и разрушений нет.

Работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим защитникам!» — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.