На улице Бондаренко в Брянске строят тротуары

2026, 16 мая 17:20

На улице Бондаренко в Брянске строят тротуары. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог

В Советском районе Брянска продолжается капитальный ремонт улицы Бондаренко. Работы проводит подрядная организация ООО «Даниил Строй».

В настоящее время специалисты обустраивают тротуары. Такое подрядчик отремонтирует наружные инженерные сети и электроосвещение, уложит новое асфальтобетонное покрытие. В завершении ремонта рабочие установят новые дорожные знаки и нанёсут разметку термопластиком со световозвращающими элементами.

Улицу Бондаренко ремонтируют по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».