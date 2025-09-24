Закрыто на реставрацию

Со следующего учебного года на Смоленщине начнут готовить специалистов в сфере реконструкции и реставрации памятников.

Подготовка студентов по востребованному направлению станет возможной после заключения в Москве трёхстороннего соглашения о реализации сетевой образовательной программы. Подписи под документом поставили губернатор Василий Анохин, президент Российской академии архитектуры и строительных наук, вице-президент Российской академии художеств, ректор МАРХИ Дмитрий Швидковский и ректор СмолГУ Михаил Артеменков.

Обучение специалистов будет организовано в Смоленске — часть занятий будет проходить очно, часть — онлайн.

По словам Василия Анохина, в СмолГУ на это образовательное направление планируется выделить 25 бюджетных мест. Причём выпускники получат сразу два диплома: от Смоленского университета и о профессиональной переподготовке МАРХИ.

«Благодаря нашей совместной образовательной программе студенты с первых лет учёбы получат практический опыт, принимая участие в реальных архитектурных и реставрационных проектах», – отметил губернатор.

«У Смоленщины богатая многовековая история. Сегодня благодаря федеральной поддержке в регионе активно ведётся работа по восстановлению памятников культуры. Совместно с МАРХИ подготовим молодых профессионалов, которые внесут свой вклад в развитие архитектурной отрасли и сохранение уникального наследия региона», – заключил глава региона.

Материалы подготовил

Андрей СМИРНОВ

Фото пресс-службы Правительства

Смоленской области,

пресс-службы администрации Смоленска