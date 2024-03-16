17-летняя девушка погибла в ДТП на трассе в Навлинском районе

17-летняя пассажирка погибла, а несовершеннолетняя автомобилистка пострадала в ДТП на трассе в Навлинском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Ночью 15 марта на 16 км автодороги «Украина-Гаврилково» в пределах посёлка Мостки Навлинского района произошло ДТП. 17-летняя девушка-водитель не справилась с управлением Plymouth Neon на повороте. Легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево.

17-летняя пассажирка погибла на месте до приезда медиков. Она находилась на переднем сиденье и не была пристегнута ремнем безопасности.

Юную автомобилистку госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом обеих бедренных костей. Девушка также проигнорировала ремень безопасности.

Инспекторы выяснили, что подросток проходила обучение в автошколе, но практический экзамен не сдала. Отец девушки подарил ей автомобиль на предстоящее совершеннолетие. Ключи от машины он лично передал дочери по её просьбе. Девушка собиралась покататься с подружкой.

Стражи порядка составили на мужчину пять протоколов. По факту аварии проводится проверка.