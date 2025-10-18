18 беспилотников сбила система ПВО вечером и ночью над Брянщиной

В ночь с 17 на 18 октября Брянская область подверглась очередной массированной атаке ВСУ. Военнослужащие Министерства обороны РФ заметили над регионом 18 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все цели уничтожили подразделения противовоздушной обороны.

18 беспилотников сбили подразделения ПВО вечером и ночью над Брянской областью. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.

Эксперты в экспорте Смоленские компании одержали победу в федеральном этапе Всероссийской премии «Экспортёр года», впервые завоевав призовые места сразу в четырёх номинациях. Среди всех регионов России и городов федерального значения Смоленская область вошла в ТОП‑3 по количеству победителей. Это исторический результат для региона. «Конкурс ежегодно проводится среди крупных компаний, представителей малого и среднего бизнеса, а также ИП, добившихся выдающихся результатов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, услуг

Боевой опыт и новые компетенции На прошлой неделе в регионе стартовал очный модуль обучения курсантов программы «Герои СВОего времени. Смоленск», реализуемой по поручению Президента РФ Владимира Путина. Проект направлен на подготовку управленческих кадров из числа бойцов, принимавших участие в СВО. Подробнее об обучении смолян рассказал губернатор Василий Анохин. Глава региона напомнил, что на предыдущих этапах программы были отобраны 26 человек.13 курсантов уже начали обучение, ещё 13 приступят

Инновации и традиции Краткие итоги выставки «Золотая осень» для региона. Смоленская область приняла участие в 27‑й агропромышленной выставке «Золотая осень», которая прошла с 8-го по 11 октября Москве, и продемонстрировала свой опыт и достижения. Тема экспозиции области была заявлена как «Место, где инновации соединяются с традициями». На стенде была представлена продукция 19 предприятий: «Вяземский» пряник, выпечка по старинным рецептам, рыбная, молочная продукция, овощные консервы и многое другое. Большая