18 сертификатов на жильё вручили брянским детям-сиротам

18 сертификатов на покупку жилья вручил губернатор Брянской области детям-сиротам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В областном правительстве прошла церемония вручения сертификатов на приобретение жилья. Их получили 18 человек. Они смогут сами выбрать подходящее жилье.

«За последние 8 лет на жилье для детей-сирот из областного бюджета было выделено более 3,5 млрд рублей, приобретено 2 239 квартир, в том числе 1 448 — на первичном рынке жилья.

С каждым годом увеличивается объем денежных средств, выделяемых на эти цели. В 2023 году на обеспечение жильем детей-сирот в регионе предусмотрен 1 млрд 162 млн рублей, это почти в два раза больше, чем в прошлом году», — подчеркнул Александр Богомаз.