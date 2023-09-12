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18 сертификатов на жильё вручили брянским детям-сиротам

2023, 12 сентября 18:35 Лента новостей
18 сертификатов на жильё вручили брянским детям-сиротам
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18 сертификатов на покупку жилья вручил губернатор Брянской области детям-сиротам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

В областном правительстве прошла церемония вручения сертификатов на приобретение жилья. Их получили 18 человек. Они смогут сами выбрать подходящее жилье.

«За последние 8 лет на жилье для детей-сирот из областного бюджета было выделено более 3,5 млрд рублей, приобретено 2 239 квартир, в том числе 1 448 — на первичном рынке жилья. 

С каждым годом увеличивается объем денежных средств, выделяемых на эти цели. В 2023 году на обеспечение жильем детей-сирот в регионе предусмотрен 1 млрд 162 млн рублей, это почти в два раза больше, чем в прошлом году», — подчеркнул Александр Богомаз.

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