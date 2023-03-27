20 коров погибли при обстреле брянского села
20 дойных коров погибли при обстреле село Кистер Погарского района. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
27 марта ВСУ обстреляли село Кистер Погарского района.
«Под обстрел попало фермерское хозяйство. Пострадавших нет. Действия украинских националистов привели к гибели 20 голов дойного стада, имеются разрушения кровли коровников. На месте работают оперативные службы», – уточнил Александр Богомаз.
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