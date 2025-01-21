Минувшей ночью 22 беспилотника сбила над Брянщиной система ПВО. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В ночь с 20 на 21 января ВСУ предприняли очередную попытку массированной атаки по Брянской области. Военнослужащие Министерства обороны России обнаружили над регионом 22 беспилотных летательных аппаратов, в том числе два — реактивных. Нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны.

«Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены!» — подчеркнул Александр Богомаз.