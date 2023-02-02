22 человека ранены и четверо погибли на Брянщине из-за обстрелов

22 человека ранены и четверо погибли в Брянской области из-за обстрелов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Глава Брянской области принял участие в совещании в режиме видеоконференцсвязи, которое провел Президент России Владимир Путин. Александр Богомаз доложил об обстановке в приграничных районах.

«С начала специальной военной операции Брянская область подвергалась обстрелам 272 раза. Это и артиллерийские обстрелы, и миномётные обстрелы, авиаудары. Всего за это время были ранены 22 человека, четыре человека погибли», – уточнил брянский губернатор.

Напомним, на помощь пострадавшим от обстрелов выделили более 97 млн рублей.