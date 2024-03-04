220 тысяч растений планируют высадить в Брянске

220 тысяч растений планируют высадить в клумбах на улицах Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В тепличном хозяйстве областного центра специалисты готовятся к высадке цветов на клумбы. Они начали пикировать рассаду бегоний, цинерарий, петуний, колеусов, бархатцев, бальзаминов. Украсить город планируют 220 тысячами растений. Для сравнения в минувшем году специалисты высадили в городе около 180 тысяч цветов.