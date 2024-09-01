Город32

27 беспилотников уничтожили за ночь над Брянщиной

2024, 01 сентября 11:41 Лента новостей
27 беспилотников уничтожили за ночь над Брянщиной
Источник фото

27 беспилотников уничтожила система ПВО за ночь над Брянщиной. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В ночь на 1 сентября ВСУ провели массированную террористическую атаку по Брянской области. Воздушную границу региона нарушили 27 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Система противовоздушной обороны всех их уничтожила или перехватила.

«Благодарю подразделения противовоздушной обороны, выполняющие задачи по защите нашей Брянской области и всей России!» — подчеркнул Александр Богомаз.

 

Читайте также
Из горящей многоэтажки в Любохне эвакуировали 40 жильцов
01 сентября 12:08
Из горящей многоэтажки в Любохне эвакуировали 40 жильцов
Жилой дом сгорел в Новозыбкове
31 августа 16:50
Жилой дом сгорел в Новозыбкове
Три человека погибли в аварии на трассе в Унечском районе
31 августа 14:35
Три человека погибли в аварии на трассе в Унечском районе
Мальчик пострадал в ДТП в Севском районе
31 августа 12:30
Мальчик пострадал в ДТП в Севском районе

Новости регионов

28.08.2024 11:32
СВОевременная помощь
Смоляне отправили раненым бойцам и мирным жителям в белгородский госпиталь медикаменты и 300 литров питьевой воды. Лекарства и воду в госпиталь доставит депутат Смоленской областной Думы Михаил Леоненков. Всё необходимое собрано на основании просьб врачей, которые были озвучены в ходе предыдущего визита смолян на Белгородчину. Напомним, что в июле партию медикаментов в госпиталь Белгорода привезли председатель облдумы Игорь Ляхов, депутат регионального парламента Сергей Шелудяков и координатор
28.08.2024 11:31
Герои бессмертны
Как прошла Международная учебно-тренировочная Вахта Памяти. 26‑я Международная учебно-­тренировочная Вахта Памяти проходила в окрестностях деревни Волково-­Егорье Ельнинского района с 12-го по 22 августа. В ней приняли участие 608 поисковиков из 17 регионов России и трёх городов Белоруссии – Могилёва, Витебска и Бреста. В этом году сборы посвятили памяти Игоря Жарынцева – командира поискового отряда «Память» из Рославльского района, который почти полвека отдал поиску. Игорь Жарынцев скоропостижно ушёл из жизни в мае 2024‑го
28.08.2024 11:29
В полевых условиях
Как в регионе за счёт инвестиций развивают АПК. В Смоленской области в самом разгаре уборочная страда. О том, какие результаты покажут аграрии, мы узнаем позже.  Но уже ясно одно: благодаря инвестпроектам регион намерен увеличить и посевные площади, и производство молока… В Сафоновском и Дорогобужском районах началась реализация одного из крупнейших инвестиционных проектов в истории Смоленской
28.08.2024 11:28
Культурная составляющая
Что такое сельский Дом культуры? Это гораздо больше, чем сцена и зрительный зал. Это  сердце и душа села. Это место, где проходят все значимые для жителей  мероприятия: праздники, концерты,  сходы и встречи. Именно сюда люди идут отдохнуть, пообщаться и отвлечься от повседневных дел. И именно здесь находят поддержку и развитие и добрые начинания, и различные
28.08.2024 11:27
Селян «перевооружают»
Смоленские аграрии активно приобретают новые современные тракторы и комбайны.   Большую помощь в этом вопросе сельхозпроизводителям оказывает  программа лизинга. Это позволило хозяйствам региона с 2023 года обновить парк сельскохозяйственной техники на 260 единиц. Сумма вложений составила 1,1 млрд рублей, что почти в 2,5 раза больше результата предыдущих двух лет. Такие цифры привёл губернатор Василий Анохин. «В

Актуальные темы

Происшествия
Три человека погибли в аварии на трассе в Унечском районе
Происшествия
Лесовоз и трактор столкнулись в Дятьковском районе
Происшествия
Две гранаты и 400 патронов изъяли брянские полицейские
Происшествия
Мотоциклист погиб на трассе в Брянском районе
Происшествия
Бывшего врача брянской больницы суд отправил в колонию за получение взятки

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Ростелеком» впервые организовал кинопоказ в Брянске
«Ростелеком» впервые организовал кинопоказ в Брянске

27 августа, в День российского кино, «Ростелеком» провел открытый показ фильма «Не одна дома» (6+). На площадке кинотеатра «Панорама» (ТРЦ «АЭРО ПАРК») собралось около 150 зрителей, в основном дети с родителями. Перед просмотром посетители смогли сделать семейные кадры в фотозоне провайдера, сняться в небольших скетчах о технологиях, а также узнали от специалистов компании о новых выгодных предложениях. Не обошлось и без приятных сюрпризов. «Ростелеком» решил особо отметить своих самых преданных абонентов. Ими стали Елена Конова, которая 10 лет назад подключила пакетный тариф из двух услуг и до сих пор ими пользуется, а также Ольга Новикова — абонент скоростного интернета и телеподписки «Премиум» на протяжении шести лет. Девушки получили памятные сувениры с символикой провайдера.

Брянские железнодорожники напомнили детям правила безопасности на железной дороге накануне учебного года
Брянские железнодорожники напомнили детям правила безопасности на железной дороге накануне учебного года

В преддверии начала нового учебного года брянские железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции провели открытый урок безопасности для детей. Мероприятие прошло на детской площадке в парке культуры и отдыха железнодорожников Брянска.

Сотрудники «Россети Центр» направляют гуманитарную помощь в Курск
Сотрудники «Россети Центр» направляют гуманитарную помощь в Курск

Как сообщает телеграм канал “ИнформБюро”, энергетики присоединились к сбору гуманитарной помощи для жителей Курской области, чтобы выразить свою поддержку тем, кто пострадал от атак ВСУ.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения
Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения

Более 1 000 000 камер домашнего облачного видеонаблюдения от «Ростелекома» уже прописались в квартирах и домах по всей стране. Посмотреть обстановку в квартире можно в режиме онлайн из любой точки мира, где есть интернет, либо воспользоваться облаком, в котором видеозаписи с камер хранятся до 30 дней в зависимости от тарифа.