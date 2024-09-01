27 беспилотников уничтожили за ночь над Брянщиной

В ночь на 1 сентября ВСУ провели массированную террористическую атаку по Брянской области. Воздушную границу региона нарушили 27 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Система противовоздушной обороны всех их уничтожила или перехватила.

СВОевременная помощь Смоляне отправили раненым бойцам и мирным жителям в белгородский госпиталь медикаменты и 300 литров питьевой воды. Лекарства и воду в госпиталь доставит депутат Смоленской областной Думы Михаил Леоненков. Всё необходимое собрано на основании просьб врачей, которые были озвучены в ходе предыдущего визита смолян на Белгородчину. Напомним, что в июле партию медикаментов в госпиталь Белгорода привезли председатель облдумы Игорь Ляхов, депутат регионального парламента Сергей Шелудяков и координатор

Герои бессмертны Как прошла Международная учебно-тренировочная Вахта Памяти. 26‑я Международная учебно-­тренировочная Вахта Памяти проходила в окрестностях деревни Волково-­Егорье Ельнинского района с 12-го по 22 августа. В ней приняли участие 608 поисковиков из 17 регионов России и трёх городов Белоруссии – Могилёва, Витебска и Бреста. В этом году сборы посвятили памяти Игоря Жарынцева – командира поискового отряда «Память» из Рославльского района, который почти полвека отдал поиску. Игорь Жарынцев скоропостижно ушёл из жизни в мае 2024‑го

В полевых условиях Как в регионе за счёт инвестиций развивают АПК. В Смоленской области в самом разгаре уборочная страда. О том, какие результаты покажут аграрии, мы узнаем позже. Но уже ясно одно: благодаря инвестпроектам регион намерен увеличить и посевные площади, и производство молока… В Сафоновском и Дорогобужском районах началась реализация одного из крупнейших инвестиционных проектов в истории Смоленской

Культурная составляющая Что такое сельский Дом культуры? Это гораздо больше, чем сцена и зрительный зал. Это сердце и душа села. Это место, где проходят все значимые для жителей мероприятия: праздники, концерты, сходы и встречи. Именно сюда люди идут отдохнуть, пообщаться и отвлечься от повседневных дел. И именно здесь находят поддержку и развитие и добрые начинания, и различные