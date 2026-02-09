27 реактивных беспилотников уничтожила система ПВО ночью над Брянщиной

2026, 09 февраля 09:44

27 реактивных беспилотников уничтожила система ПВО ночью над Брянщиной. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своих соцсетях

В ночь с 8 на 9 февраля ВСУ провело массированную атаку по Брянской области. Военные Минобороны РФ заметили в небе над регионом 27 реактивных вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили все цели.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – отметил губернатор Александр Богомаз.