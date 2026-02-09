Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Здоровье

Четыре медали завоевали брянские бойцы на чемпионате и первенстве ЦФО

2026, 09 февраля 11:16
Четыре медали завоевали брянские бойцы на чемпионате и первенстве ЦФО
Четыре медали завоевали брянские бойцы на чемпионате и первенстве ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В Липецке в минувшие выходные завершились чемпионат и первенство Центрального федерального округа по универсальному бою. За медали боролись порядка 500 спортсменов из 17 регионов.

Брянские спортсмены успешно представили регион. В дисциплине «классика» Елизавета Зонова заняла первое место. В «лайте» девушка завоевала серебряную медаль.

 Брянец Никита Васюков стал вторым в дисциплине «лайт». В «классике» он получил бронзовую награду.

