Четыре медали завоевали брянские бойцы на чемпионате и первенстве ЦФО

2026, 09 февраля 11:16

Четыре медали завоевали брянские бойцы на чемпионате и первенстве ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Липецке в минувшие выходные завершились чемпионат и первенство Центрального федерального округа по универсальному бою. За медали боролись порядка 500 спортсменов из 17 регионов.

Брянские спортсмены успешно представили регион. В дисциплине «классика» Елизавета Зонова заняла первое место. В «лайте» девушка завоевала серебряную медаль.

Брянец Никита Васюков стал вторым в дисциплине «лайт». В «классике» он получил бронзовую награду.